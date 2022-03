Na onnodige rode kaart is het plots einde verhaal voor Helmond Sport tegen VVV: ‘Het was schandalig’

Wat Sander Vereijken (24) gisteravond bezielde tussen de 20ste en 23ste minuut? Helmond Sport speelde juist zo'n lekkere wedstrijd, met veel gif én duelkracht. Maar de Helmondse middenvelder ging over de schreef: eerst kwam hij stevig in bij Simon Janssen, voor die tackle had scheidsrechter Laurens Gerrets al best direct rood kunnen geven. En zo'n 2,5 minuut later kwam hij wild invliegen met zijn arm en raakte hij Janssen in het gezicht. Niet slim. Toch? ,,Ik vond het schandalig. Ik raak hem heel zachtjes, daarna begint die jongen ineens te roepen.”