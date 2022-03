Na topwedstrijden wacht Helmond Sport nu een kelderkraker tegen Almere City FC: ‘Staan veel te laag’

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om Helmond Sport de komende jaren te laten klimmen op de ranglijst. Maar ondertussen is er ook het hier en nu: als Helmond Sport van de laatste plek af wil komen, moet er vrijdag gewonnen worden van Almere City. ,,We proberen dominant te spelen.”

Drie wedstrijden in slechts zeven dagen en dan ook nog tegen de nummers 1,2 en 4 van de ranglijst? De eerste wedstrijden voor Helmond Sport-trainer Sven Swinnen waren niet bepaald de makkelijkste, het is volgens hem dan ook niet gek dat zijn ploeg nog niet zo swingt als dat de buitenwacht weleens hoopt. ,,Je hoeft geen rocket science gestudeerd te hebben om te snappen dat wij in zo'n korte tijd niet dominant kunnen spelen tegen drie van dat soort fysiek sterke ploegen. Maar we proberen wel altijd dominant te spelen, ook vrijdag tegen Almere.”

Met drie punten uit zijn eerste drie duels kan Swinnen best leven, al had er in de derby tegen FC Eindhoven volgens hem zeker een punt in gezeten. ,,We geloofden in de 2-1, maar omdat we zelf in de fout gingen, scoren zij. Daar moeten wij van leren. Het gaat de goede kant op, de fysieke data zijn het hoogst in anderhalf jaar tijd. Spelers werken er keihard voor, vanaf dag één hameren wij ook op mentaliteit, drive en grinta”, zegt Swinnen.

Volledig scherm Helmond Sport moet Arno Van Keilegom missen tegen Almere City FC, de middenvelder kampt met een blessure. © Pro Shots / Ron Baltus

Randvoorwaarden

Er zit ook zeker geloof in de ploeg, maar de Belg is ook geen wonderdokter die de hekkensluiter zomaar ineens transformeert in een topploeg. Dat heeft tijd nodig, zeker ook richting de volgende seizoenen. Helmond Sport is op de achtergrond druk bezig om de organisatie en randvoorwaarden drastisch te verbeteren, maar eerst moet dit seizoen zo goed mogelijk afgesloten worden. En in elk geval niet met de laatste plek. Swinnen: ,,Daar horen wij ook niet thuis, we staan veel te laag. Net als Almere City eigenlijk. Wij krijgen vrijdag echt wel mogelijkheden.”

De coach moet het wel stellen zonder Arno Van Keilegom, die last heeft van een terugkerende blessure en apart van de groep trainde. Voor Keyennu Lont is het seizoen al klaar, verder zijn Gaétan Bosiers en Maxime De Bie nog twijfelgevallen voor de uitwedstrijd in Almere. Jules Houttequiet is wel weer van de partij tegen de Flevolanders.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Reith, Fosu-Mensah, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion, Beekman, Defise; Seys, Goselink, Van Landschoot.