Na zeven seizoenen is Wouter van der Steen terug bij Helmond Sport: ‘Ik kreeg meteen warme gevoelens’

Van der Steen had nog een verbintenis tot de zomer van 2024 bij FC Den Bosch. Helmond Sport betaalt zodoende een afkoopsom aan de competitiegenoot. De hoogte van het bedrag is niet bekend. De club doet er geen uitspraken over.

,,Toen Helmond Sport zich onlangs bij mij meldde, kreeg ik meteen warme gevoelens”, reageert Van der Steen op de officiële kanalen van de club. ,,Het voelt ook helemaal niet alsof het al zeven jaar geleden is dat ik hier ben vertrokken. Bij de wedstrijden die ik met FC Den Bosch tegen Helmond Sport speelde, werd ik ook altijd hartelijk onthaald door de Helmondse fans.”

Nieuw stadion

Van der Steen heeft al 152 officiële duels voor Helmond Sport achter zijn naam. Hij belandde als 16-jarige op De Braak, maakte op zijn 20ste zijn entree in de hoofdmacht en vertrok zes jaar later naar eredivisionist SC Heerenveen. Opvallend is de connectie met Jurgen Streppel. De huidig technisch manager van Helmond Sport liet Van der Steen debuteren in het profvoetbal, nam hem mee naar Friesland en haalt hem nu weer terug.

,,Het verleden is natuurlijk niet de belangrijkste drijfveer voor mijn terugkeer”, vervolgt Van der Steen. ,,Mijn motivatie haal ik uit de ambitieuze plannen die Helmond Sport heeft. Keepen in het nieuwe stadion is een van de mooie vooruitzichten.”

Spijtig

,,Wij hebben er binnen onze mogelijkheden alles aan gedaan om Wouter voor FC Den Bosch te behouden”, zegt technisch manager Yousuf Sajjad van FC Den Bosch. ,,Met Wouter vertrekt niet alleen onze meest ervaren speler en aanvoerder, maar ook een publiekslieveling. Het is spijtig dat we er niet in zijn geslaagd om het gevoel van teleurstelling dat zich van Wouter meester heeft gemaakt, bij hem weg te nemen. Omdat wij onder geen beding spelers in onze selectie willen die liever ergens anders zijn, was een transfer de enige oplossing.”

Van der Steen volgt Mike Havekotte op onder de lat in het GS Staalwerken Stadion. Havekotte was de afgelopen twee seizoenen eerste doelman bij Helmond Sport. Zijn aflopende contract werd niet verlengd.