NAC-huurlingen Helmond Sport in onduidelijkheid over toekomst: ‘Daar zitten ze wel mee’

voorbeschouwingDe situatie bij NAC, waar trainer Mitchell van der Gaag deze week vertrok, heeft ook zijn weerslag op de vijf NAC-huurlingen van Helmond Sport. NAC zit al sinds oktober zonder technisch manager en zoekt een nieuwe algemeen directeur. ,,Er is veel onduidelijkheid en onzekerheid bij NAC, ook over hun toekomst. Daar zitten die jongens wel mee, ja”, zegt Helmond Sport-coach Robby Alflen.

Bart Meijers en Richelor Sprangers hebben bijvoorbeeld een aflopend contract, Bodi Brusselers, Jordan van der Gaag en Diego Snepvangers liggen nog tot medio 2020 vast in Breda. Helmond Sport sloot begin dit seizoen een samenwerkingsverband voor vier seizoenen met NAC, maar degenen met wie die afspraken zijn gemaakt (zoals Hans Smulders), zijn inmiddels vertrokken. Het is daarom nog ongewis hoe de samenwerking wordt voortgezet.

Alflen probeert de focus ondertussen zoveel mogelijk op het presteren met Helmond Sport te leggen. ,,Veel spelers hebben in deze fase van het seizoen last van onduidelijkheid. Ook bij ons zijn er jongens met aflopende contracten, dat hoort er nu eenmaal bij in het voetbal”, weet Alflen. Brusselers ontbreekt vrijdag tegen RKC nog vanwege een blessure aan zijn lies, Richelor Sprangers is nog een twijfelgeval. Van der Gaag is juist net terug van een blessure, Meijers en Snepvangers zijn ook fit. Van het vijftal maakt Meijers tot dusverre de meeste minuten.

Blessures

Het zit Helmond Sport qua blessures toch al tegen in aanloop naar RKC-uit. Nick de Louw heeft last van zijn lies, Bram Zwanen heeft hamstringklachten en Joeri Poelmans heeft last van zijn bovenbeen. Het is twijfelachtig of zij het duel halen. Voor Odysseus Velanas (hamstring), Daan Ibrahim (ziek) en Dylan George (kuit) komt de wedstrijd sowieso te vroeg. ,,Het ging de goede kant op, maar ineens hebben we er weer wat blessures bij”, baalt Alflen.

Hij merkt dat de sfeer beter is na het gelijkspel tegen Go Ahead, nadat de acht duels daarvoor allemaal verloren gingen. ,,Spelers zijn opgewekter”, stelt Alflen. Daarom heeft hij ook vertrouwen in een resultaat tegen RKC, dat ‘handig aan de bal is’. Met Dylan Seys, Emil Hansson en Sylla Sow hebben de Waalwijkers ook aardig wat scorend vermogen. Alflen: ,,Wij kiezen sneller voor de lange bal, dat vinden zij irritant. Daar moeten we van profiteren.”