NEC’er Thomas Beekman op weg naar Helmond Sport

Beekman komt bij de Nijmeegse club niet voor in de plannen van trainer Rogier Meijer. De aanvallende middenvelder uit Arnhem staat na de eerste seizoenshelft op slechts twee invalbeurten. Hij maakte in de thuiswedstrijd tegen Willem II (0-0) in september zijn eredivisiedebuut als wisselspeler en viel in tegen de amateurs van VV Capelle in de KNVB-beker een maand later.