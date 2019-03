Negatief clubrecord dreigt voor Helmond Sport tegen FC Den Bosch: ‘Natuurlijk is dat vervelend’

In het seizoen 1995/1996 eindigde Helmond Sport met spelers als Harald Wapenaar, Hans Meeuwsen, Jan Martens, Hans Vincent en Jerry Taihuttu op de laatste plek in de eerste divisie. Tussen maart en april verloor die ploeg acht keer op rij, de huidige reeks van zeven nederlagen op rij kwam vijf keer eerder in de Helmondse clubgeschiedenis voor. Het eerste divisierecord is liefst vijftien nederlagen op rij van EBOH in februari-mei 1962.

Dat Helmond Sport cijfermatig aan een historisch slecht seizoen bezig is, wordt door meer cijfers ondersteund. Het laagste aantal overwinningen voor Helmond Sport in een heel seizoen is 5 (in 70/71, 87/88 en 88/89). Nu, met nog 11 duels te gaan, is er pas 2 keer gewonnen. En het minste aantal punten dat Helmond Sport ooit in de eerste divisie haalde is 22 (ook in 1995/1996). Momenteel staat Helmond Sport op de 19de plaats met 14 punten.

Gebrek aan kwaliteit

Alflen probeert er ondertussen het beste van te maken. Eén van de oorzaken waarom Helmond Sport zo weinig wedstrijden wint, is het gebrek aan scorend vermogen. Arne Naudts, Joeri Poelmans en de al lang en breed vertrokken Furhgill Zeldenrust zijn met vier doelpunten gedeeld clubtopscorer. ,,Dat heeft te maken met kansen creëren en met ballen binnenschieten”, weet Alflen. ,,De laatste weken krijgen we genoeg kansen, maar laat de afronding te wensen over.” Dat heeft ook met kwaliteit te maken. Er is volgens Alflen maar één speler die op zijn plek in het elftal genoeg heeft gescoord en dat is centrale verdediger Bart Meijers, die twee keer trefzeker was.

Het helpt ook niet mee dat Helmond Sport na de winterstop met een overvolle ziekenboeg kampt. Tegen FC Den Bosch zijn Jeroen Verkennis (knie), Maiky Fecunda (hamstring), Odysseus Velanas (hamstring), Bodi Brusselers (lies), Richelor Sprangers (hamstring) en Daan Ibrahim (hiel) er nog altijd niet bij. Huurling Dylan George, die sinds zijn komst naar Helmond nog geen minuut speelde en de afgelopen weken bij FC Twente revalideerde, keerde donderdag terug op het trainingsveld. Hij is nog een twijfelgeval voor het treffen met FC Den Bosch.