Nick de Louw blikt terug op 12 jaar Helmond Sport: ‘Die 39 wedstrijden pakken ze me nooit meer af’

Een einde van een tijdperk bij Helmond Sport. Was het een lastige keuze?

,,Zeker weten. In de winterstop was ik met mijn vriendin op vakantie, toen dacht ik voor het eerst na om een stap terug te doen. Mijn contract liep af en bij de club was nog veel onduidelijk. Ik kon op amateurbasis blijven, maar ik zie nu meer toekomst in mijn studie dan dat ik bijvoorbeeld mijn hele carrière in de eerste divisie blijf spelen.”

Qua studie speel je op ‘eredivisieniveau’. Onlangs heb je je studie Technische Natuurkunde cum laude afgerond.

,,Ik ben altijd blijven studeren, ik nam mijn boeken weleens mee in de bus. Ik kon wel drie uur gaan Netflixen in de bus naar Leeuwarden, maar kon ook vast vooruit leren. Ik was niet bewust bezig om cum laude af te studeren, maar toen ik op het einde merkte dat ik het kon halen, ben ik er vol voor gegaan. Het scheelde dat het voetbal toen ook stil lag. Ik ga nu een master doen en hoop later op een baan bij een technisch bedrijf in Eindhoven.”

Door het coronavirus kwam er een abrupt einde aan twaalf jaar Helmond Sport. Hoe kijk je terug?

,,Dat je vanuit de jeugd de stap naar het eerste maakt is al mooi en dat je daarna twee jaar écht prof bent, is nog mooier. Die 39 wedstrijden pakken ze me nooit meer af. Er zaten mooie duels tussen, maar het is ook jammer dat het met Helmond Sport de laatste jaren niet gaat zoals het hoort. Als jeugdspeler zat ik altijd op volle tribunes.”

Je debuut bij De Graafschap in een leeg stadion, door een straf voor rellende De Graafschap-fans, was bijzonder.

,,Toch was dat mooi, zeker omdat we met 1-4 wonnen. Gingen we nog juichen voor het lege uitvak, haha. Maar er waren meer mooie momenten, zoals in de voorbereiding onder Robby Alflen. Ik kreeg een contract en begon als basisspeler. Van FC Twente hadden we nog bijna gewonnen (2-2, red.), we gaven het op het laatst maar net weg.”

Je kon naar meerdere amateurclubs, maar kiest voor Someren, waar jouw broer Koen ook speelt. Waarom?

,,Ik was wel in gesprek met clubs op een hoger niveau, maar toen kwam de coronacrisis en konden ze me niks meer bieden. En je moet dan toch drie keer trainen en een stukje rijden. Ik ben blij dat ik voor Someren heb gekozen, mijn ouders ook. Nu hoeven ze niet te kiezen waar ze zondag moeten gaan kijken. En na komend seizoen? Weet ik nog niet. Voor Someren 14, waar mijn vrienden spelen, is het in elk geval nog te vroeg.”

