Nick de Louw keert na 39 duels voor Helmond Sport terug bij jeugdliefde Someren

De verdediger is ook altijd lid gebleven van Someren en verkiest nu zijn studie en maatschappelijke carrière boven een onzekere toekomst in het profvoetbal. Op de website van Someren laat De Louw weten dat hij mooie herinneringen over heeft gehouden aan het profvoetbal en dat hij gegroeid is als speler en persoon. En met zijn ervaring en kwaliteiten is de felle verdediger een echte versterking voor de tweedeklasser uit zijn woonplaats.