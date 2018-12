Nick de Louw redt punt voor Helmond Sport bij TOP Oss

Helmond Sport geplaagd door blessures in aanloop naar Go Ahead Eag­les-uit: ‘Belache­lijk veel’

6 december Zeven geblesseerden en nog eens twee twijfelgevallen. Met een beetje pech mist Helmond Sport vrijdagavond tegen Go Ahead Eagles dus negen spelers wegens blessures. Ongekend veel, stelt trainer Robby Alflen. ,,Belachelijk veel, ja. Er zit geen structuur in, het is niet zo dat het allemaal spierblessures zijn omdat we te hard trainen. Het is vooral pure pech.”