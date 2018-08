Nick de Louw tekent contract bij Helmond Sport: 'Dit is waar ik het al elf jaar voor doe'

De linkspoot maakte op 21 oktober 2016 al zijn debuut voor Helmond Sport, met een invalbeurt tegen De Graafschap en speelde in totaal vijf wedstrijden. Vorig seizoen had hij een marginale rol, in de voorbereiding op het nieuwe seizoen krijgt hij juist veel vertrouwen van trainer Robby Alflen. ,,Nick verrast mij positief", zei de nieuwe trainer van Helmond Sport tijdens het trainingskamp in Someren-Eind. De Louw begon in de oefenwedstrijd tegen Heracles ook in de basis.