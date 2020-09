Nieuwe Helmond Sport-spits Goselink: scoren tégen in plaats van voor Almere City

Terwijl zijn teamgenoten van Almere City zondagavond laat de 0-1 voorsprong tegen NEC verdedigden, wist Jelle Goselink al dat hij zich deze week bij Helmond Sport moest melden. Het hing al even in de lucht, maar afgelopen weekeinde kwamen de clubs dan toch tot een huurovereenkomst. ,,Ze volgen me al een tijdje, ja”, weet Goselink. Bram van Vlerken, de Helmondse verdediger van Almere City, zag Helmond Sport-hoofdscout Eric Clijnk weleens langs de lijn staan. ,,Bij Almere City zijn alle posities bijna driedubbel bezet, het zou voor mij dus lastig worden.”

Ga maar na: bij de ambitieuze club zit Shayon Harrison (ex-Tottenham Hotspur) op de bank, Thomas Verheydt is eerste keus. Dan is de kans op speeltijd in Helmond groter voor de spits, die ook op tien kan spelen. De staf van Helmond Sport ziet Goselink als een serieuze concurrent voor Jordy Thomassen. Hij wordt wel rustig gebracht, vanavond start hij in principe op de bank. ,,Ik moet nog even wennen, maar ik pas me snel aan. Ik heb er zin in.”

Quote Bij Almere City zijn de posities driedubbel bezet, het zou voor mij dus lastig worden Jelle Goselink, Helmond Sport

Hij heeft zeker zin in de wedstrijd van vanavond. Goselink gaf Helmond Sport-trainer Wil Boessen alvast wat inside-information over de speelwijze van Ole Tobiasen. De trainer van Almere City nam na de overwinning op NEC afscheid van Goselink. ,,Hij zei: ik wens je veel succes, behalve vrijdag. Ik krijg ook aardig wat berichtjes van teamgenoten via Whatsapp. Het is bijzonder dat ik al meteen weer terugkeer in Almere, alsof het zo moet zijn.”

Volledig scherm Jelle Goselink kwam tot zeven officiële duels voor Almere City, waar hij ook in deze voorbereiding oefenduels speelde. © BSR Agency

Inspiratie

Goselink speelt al sinds zijn veertiende voor Almere City, nadat stages bij FC Utrecht en Ajax op niets uitliepen. De aanvaller uit Maarssen wil niets liever dan slagen als profvoetballer en wordt gemotiveerd door zijn familie. Zijn vader heeft altijd gevoetbald, zijn moeder speelt nu nog in de zaal. En toen Goselink in coronatijd bij zijn oude club OSM’75 trainde, en weleens meedeed met Walking Football, inspireerde hij onbedoeld zijn moeder. ,,Als enige vrouw loopt ze nu tussen de mannen, daar heb ik juist respect voor”, zegt Goselink met een lach.

Hij heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen bij Almere City FC, dat nog wel een eenzijdige optie heeft om dat te verlengen. De club uit Flevoland wilde hem hoe dan ook niet verkopen, maar dus wel ervaring op laten doen in Helmond. Goselink ziet dat zelf ook zitten, nadat hij van teamgenoot Van Vlerken en Bart Meijers (ex-Helmond Sport) al goede verhalen hoorde over Helmond Sport. De resultaten mogen de laatste jaren dan slecht zijn geweest op De Braak, dit seizoen heeft iedereen binnen de club het gevoel dat er betere tijden aanbreken.

Droomscenario

Ook vanavond in Almere? Goselink lacht. Hij voorspelt ‘een leuke pot’ tussen twee ploegen die graag willen voetballen. ,,Wel moeten we onze borst natmaken”, zegt hij realistisch. Als we vragen wat zijn droomscenario is, grijnst hij. ,,Dat het lang 0-0 blijft en ik als invaller de 0-1 binnen tik. Al zullen ze dat in Almere niet graag horen.”

Volledig scherm Jelle Goselink was eerder deze voorbereiding ook nog op stage bij TOP Oss. © BSR Agency