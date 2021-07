Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Thomassen bij Helmond Sport? ‘Er staat nu een ándere Jordy’

Teleurstel­ling zit diep bij Helmond Sport na uiteenge­spat­te play-off­droom: ‘Hetzelfde verhaal’

3 mei Theoretisch kan het nog, maar de hoop op de play-offs is voor Helmond Sport zo goed als vervlogen na een zwakke beurt bij Go Ahead Eagles. En dat komt toch wel even binnen bij de spelersgroep, die op meer hoopte. Kijk maar naar Karim Loukili: ,,Het is telkens hetzelfde verhaal.”