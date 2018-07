Nieuwe tegenvaller voor Helmond Sport: ook NAC-huurling Sprangers geblesseerd

Helmond Sport speelt gelijk tegen Al Ettifaq in grimmige oefenwed­strijd: 'Dit is ook leerzaam'

27 juli Scheidsrechter Martin Perez had zijn handen vol aan de oefenwedstrijd tussen Helmond Sport en het Saoedische Al-Ettifaq (2-2). Hij deelde vier gele kaarten uit, maar dat hadden er meer kunnen zijn. Helmond Sport-trainer Robby Alflen was blij dat zijn ploeg het hoofd koel hield. ,,Ook dit is leerzaam."