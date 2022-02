Nieuwe trainer heeft vooral nog tijd nodig bij Helmond Sport, blijkt in Volendam: ‘Moeten realistisch blijven’

‘Counterpressing!’ Die typische trainersterm galmt sinds de entree van Sven Swinnen als trainer van Helmond Sport veelvuldig over het veld. Ook aan de Dijk in Volendam zat de nieuwbakken oefenmeester er vrijdagavond kort op, maar de 47-jarige Belg is ook geen wonderdokter die een elftal dat niet overloopt van kwaliteit in krap anderhalve week aan de praat krijgt. Hij werkt met hetzelfde materiaal als zijn voorganger Wil Boessen, die na vijf zeges in 25 duels zijn congé kreeg. Vooral ook vanwege een vertrouwensbreuk, want Boessen maakte er qua keuzes geen potje van.