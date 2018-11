‘Ongekende crisis bij Helmond Sport’

Het is voor de fans uit Helmond hopen op betere tijden. ,,Je moet hopen dat er in de winterstop wat bijkomt. Met de week wordt namelijk steeds duidelijker dat er een schrijnend gebrek aan kwaliteit is: de groep is niet sterk genoeg. Ze hebben geld om te investeren, maar of er echt wat bijkomt, is onzeker. Het is op dit moment niet echt aantrekkelijk om naar Helmond Sport te komen.”