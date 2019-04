Onmachtig Helmond Sport lijdt 20ste seizoensnederlaag in Almere

Helmond Sport hoopte na de 4-0 zege op Roda JC door te pakken, maar deed dat met een kansloze 3-0 nederlaag tegen Almere City niet. Het was alweer de twintigste nederlaag van dit seizoen voor de Helmonders, die maandagavond amper gevaar stichtten in Flevoland.

Helmond Sport verviel in Almere weer in oude gewoontes. De ploeg van trainer Robby Alflen had zijn zaken verdedigend aardig op orde, maar stichtte amper gevaar. Verdediger Jeroen Verkennis was uit een corner nog het dichtst bij een treffer, maar zijn kopbal miste precisie. Verder waren er schoten van Juul Respen, maar dat mocht geen naam hebben.

Almere City, dat nog volop strijdt om de play-offplaatsen, creëerde ook niet veel, maar had wel lichtjes het overwicht in de eerste helft. Youri Loen testte Stijn van Gassel voor het eerst uit, maar de Helmond Sport-doelman gaf aanvankelijk geen krimp. Na een halfuur kwamen de Helmonders goed weg nadat spits Stijn Meijer werd geduwd door Dylan de Braal, arbiter Christian gaf géén penalty. Even later was het alsnog raak nadat Verkennis werd afgetroefd door Moustapha Seck, die een voorzet gaf op Ilias Alhaft: 1-0. Dat was meteen de ruststand.

Knops afgetroefd