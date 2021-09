‘Ontspannen’ Helmond Sport op een enkel twijfelgeval na klaar voor derby met FC Eindhoven

Helmond Sport speelde vorige week vrijdag nog tegen FC Emmen en had nu een complete trainingsweek, hoog tijd om dus wat andere activiteiten in te plannen, dacht trainer Wil Boessen. Met zijn complete selectie toog hij naar Snookertown, de zaak van hoofd scouting Eric Clijnk in Mierlo-Hout, en werd er gesnookerd en gevoetbald. En zaterdag was daar nog de jaarlijkse barbecue bij bestuurslid Ari de Kimpe. ,,In het begin van de week hebben we zwaar getraind, daarna was er ruimte voor ontspanning, dat is alleen maar goed”, aldus trainer Wil Boessen.

Quote We blijven aanvallen waar mogelijk, maar je moet ook zakelijk zijn. De naïviteit is er wat mij betreft uit Wil Boessen, Helmond Sport

Hij ziet ook dat zijn ploeg groeit in de competitie. In de eerste weken was het spel sprankelend, maar leverde het geen punten op. Tegen Jong PSV en FC Emmen was het meer realistisch én werd ook twee keer de nul gehouden. ,,We hebben vertrouwen getankt in de laatste duels. Waar we in het begin niet goed in waren, de nul houden, lukt nu wel. We blijven aanvallen waar mogelijk, maar je moet ook zakelijk zijn. De naïviteit is er wat mij betreft uit.”

Zeker in een derby is het nodig om zakelijk te zijn, ook gezien de sentimenten. Boessen weet hoe het duel leeft bij supporters; van de vier voorgaande derby's als trainer won hij er twee, werd het een keer gelijk en verloor hij er eentje. ,,Laten we die balans positief houden”, lacht de trainer. ,,Ik begrijp de gevoelens bij supporters, dat heb ik die laatste seizoenen wel ervaren. Zeker een derby wil je altijd winnen, dat is voor ons maandag ook de insteek.” Beide ploegen ontlopen elkaar nog weinig: FC Eindhoven pakte in de eerste vijf wedstrijden één puntje meer (7).

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Van de vier derby's als trainer van Helmond Sport won Wil Boessen er twee, eindigde het één keer gelijk en werd één keer verloren. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Seys erbij?

Helmond Sport heeft een redelijk complete selectie, voor Keyennu Lont (teen) komt het duel sowieso te vroeg. Verder is het de vraag of Dylan Seys er wel bij is: hij trainde grotendeels apart, omdat hij last had van zijn lies. Het wordt een race tegen de klok voor de aanvaller, die tegen FC Emmen een ongelukkige invalbeurt kende en na 21 minuten weer werd gewisseld. ,,Dat is vervelend, maar soms moet je ingrijpen. Achteraf is er begrip van beide kanten”, zegt Boessen, die van harte hoopt dat Seys er vanavond bij is. Als invaller kan hij altijd wel wat forceren.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte, Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion, Van Landschoot, Bosiers; Van Keilegom, Goselink, Houttequiet.