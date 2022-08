Onverwachte derbyheld staat op bij FC Eindhoven en duwt Helmond Sport dieper in de put

De Helmonders - die na drie duels nog puntloos zijn - voelden zich bestolen, omdat er vlak voor het Eindhovense doelpunt helemaal geen sprake zou zijn van een hoekschop. De thuisploeg zette nog wel aan in de slotfase en kende wat dreigende momenten. Een vrije trap op een mooie plek vlak buiten de zestien werd hoog over het blauwwitte doel gewerkt door Gaétan Bosiers.

Foutloos in de competitie

FC Eindhoven is door alweer de derde zege op rij nog foutloos in de competitie. Het startte de wedstrijd vrijdag ook voortvarend, had in het eerste kwart veel de bal, voetbalde makkelijk, alleen kwamen de mannen van trainer Rob Penders moeilijk in de buurt van het vijandelijke doel. De grootste kans was een kopbal van Collin Seedorf uit een hoekschop, gepakt door doelman Mike Havekotte.