Ook bij Roda JC denkt Rein van Duijnhoven nog iedere dag aan Helmond Sport: 'Baal nu nóg van die middag in Venlo’

INTERVIEW Remond Strijbosch speelt met Roda JC voor het eerst tégen Helmond Sport: ‘Ben nog niet klaar in Helmond’

14 december Remond Strijbosch leek vergroeid met Helmond Sport, maar sloeg zijn vleugels uit in de Emiraten en nu bij Roda JC. Over het leven in een oliestaat, Jurgen Streppel én - natuurlijk - Helmond Sport, de club waar hij vanavond voor het eerst in zijn leven tégen speelt. ,,Daar ben ik nog niet klaar.”