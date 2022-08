Ook met Beugelsdijk verliest Helmond Sport: trainer Swinnen onder druk

Helmond Sport beleeft zo een van de slechtste competitiestarts ooit. Nóg slechter dan vorig jaar dus, toen de ploeg na de eerste drie wedstrijden ook puntloos was maar daarna van Jong PSV won (1-0). Daarbij aangetekend dat de aspiraties van Helmond Sport dit seizoen veel groter zijn dan een jaar terug, met één miljoen (!) euro meer aan spelersbudget.

Op de play-offs werd voor dit seizoen gemikt door geldschieter, voorzitter en directeur Philipe van Esch, maar die zijn verder weg dan ooit. Zodoende is de vraag hoeveel geduld de investeerder van Helmond Sport, dat in 1971, 1978, 1989 en 1995 ook vier nederlagen leed in zijn eerste vier duels, heeft met coach Swinnen. Vorig jaar werd Wil Boessen ook ontslagen vanwege slechte prestaties, met veel minder mogelijkheden.

Tegen Telstar speelde Beugelsdijk een hoofdrol in het Buko Stadion. De topaankoop van Helmond Sport kreeg al na 10 minuten en 32 seconden zijn eerste gele kaart in Helmondse dienst, vanwege een ferme duw met twee handen in de rug van Telstar-back Yaël Liesdek. En nog erger voor Beugelsdijk was zijn ketser in blessuretijd van de eerste helft: zijn inschattinsfout bij een dieptepass van Cain Seedorf leidde de tegentreffer van Koen Blommestijn in.

Geen vuiltje aan de lucht

Helmond Sport had tot aan de fout van Beugelsdijk niets te duchten van een zeer matig Telstar. De Brabantse vijfmansdefensie - met Beugelsdijk voor Jarno Lion - gaf alleen na 23 tellen al een kansje weg. Het was dat Glynor Plet zijn schoen niet goed tegen de bal kreeg, anders had Helmond Sport voor de vierde keer deze competitie op achterstand gestaan.

Nu nam Helmond Sport juist de leiding. Bryan van Hove was na een klein kwartier de gevierde man bij de gasten. De linker wingback profiteerde van chaos bij Telstar. Een tiental seconden na een misser van Martijn Kaars oog in oog met doelman Ronald Koeman junior pikte Van Hove de bal op en dribbelde door de verdediging van de thuisploeg alsof er geen spelers stonden: 0-1.

In de tweede helft werd Helmond Sport overklast, door een Telstar dat in de rust een gedaantewisseling had ondergaan. De formatie van Swinnen had wel de pech dat scheidsrechter Eijgelsheim een enorme blunder beging door een tackle van doelpuntenmaker Van Hove op Mitch Apau tot penalty te promoveren. Glynor Plet benutte het buitenkansje. Een wanhoopsoffensief van Helmond Sport leverde daarna niets meer op.

Telstar: Koeman; Liesdek (45. Min), Apau, Aktas (46. Suarez), Oude Kotte; Bensabouh, Mulder, Najah; Seedorf (75. Ainsalu), Plet, Blommestijn.

Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Van den Eynden (81. Essanoussi), Beugelsdijk, Van der Meer, Van Hove (81. Goselink); Van Ooijen (81. Terzi), Lieftink, Van Keilegom (90. Scholten); Lorentzen, Kaars (65. Maddy).