Opgefrist Helmond Sport wil een statement afgeven tegen Jong PSV: ‘Het niveau is flink omhoog gegaan’

De inspanningen van Helmond Sport op de winterse transfermarkt hebben nu al effect, ziet trainer Wil Boessen. Door een blessure- en coronagolf leek de fut eruit bij de Helmonders, maar in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Jong PSV is er weer vertrouwen: ,,We willen laten zien wat we kunnen.”

Helmond Sport heeft ook nog wat goed te maken na de teleurstellende resultaten tegen FC Dordrecht (1-2) en TOP Oss (1-3). Door de waslijst aan afwezigen was het moeilijk om fatsoenlijk te trainen, maar nu de lappenmand zo goed als leeg is én de selectie ook nog eens is versterkt, zit de schwung er weer in, merkt Boessen. ,,Je ziet het aan het niveau van de training, dat is flink omhoog gegaan. Iedereen moet aan de bak, de concurrentie is groot.”

En dat is nodig ook om nog wat van het seizoen te maken: de achttiende plek op de ranglijst strookt niet met de verwachtingen op De Braak, waar vorig seizoen met een twaalfde plek de weg omhoog weer in werd gezet. ,,We moeten tegen Jong PSV een statement afgeven om te laten zien waar we staan. Het seizoen is ook nog zeker niet afgelopen, zoals ik laatst las. Met het nieuwe elan in de ploeg kunnen wij echt nog wel een paar plaatsen stijgen.”

Volledig scherm De van Union Sint-Gillis gehuurde Lucas Defise maakt een aardige eerste indruk op de trainingen bij Helmond Sport. © Helmond Sport

Geen budget?

Die ‘nieuwe jongens’ zijn Thomas Beekman (gehuurd van NEC), Amoros Nshimirimana (overgenomen van Willem II), Lucas Defise (gehuurd van Union Sint-Gillis) en Aaron Bastiaans (gehuurd van VVV-Venlo). Algemeen directeur en geldschieter Philippe van Esch greep in nadat de club ondanks door corona en blessures te weinig spelers had om te kunnen voetballen tegen FC Emmen. ,,En dat terwijl we eigenlijk geen budget hadden, maar gelukkig zijn we hier altijd creatief”, grijnst Boessen, die vrijdag met 22 spelers, van wie drie keepers, naar Jong PSV afreist.

Alleen Keyennu Lont (teen), Jules Houttequiet (hamstring) en Ilias Breugelmans (schouder) ontbreken nog door blessures, verder is iedereen er weer bij. Ook middenvelder Jarno Lion is weer fit genoeg om minuten te maken. Net als de nieuwelingen, maar of zij ook direct in de basis starten? Boessen maakt Jong PSV (nog) niets wijzer.

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion, Defise, Van Landschoot; Seys, Goselink, Van Keilegom.