Opluchting én kritische noot bij ‘gigantisch blije’ Helmond Sport-fans over bijgesteld stadionplan

Kay van de Vorst keert na goed gesprek weer terug bij Helmond Sport

6 november Kay van de Vorst (19) is weer terug bij Helmond Sport. De middenvelder leverde enkele weken geleden zijn spullen in, omdat hij waardering miste, maar is na een goed gesprek met coach Wil Boessen weer onderdeel van de groep. De wedstrijd tegen NEC van vrijdag komt nog te vroeg.