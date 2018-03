LIVE: Helmond Sport wil goede vorm doortrekken bij Go Ahead Eagles

Helmond Sport staat voor cruciaal tweeluik in paasweekend

29 maart Als Helmond Sport zich nog wil roeren in de strijd om de play-offs moeten er punten worden gehaald tegen Go Ahead Eagles (vrijdag) en Fortuna Sittard (maandag). Trainer Roy Hendriksen droomt nog niet. ,,We bekijken wedstrijd per wedstrijd hoe we er voor staan", zegt hij.