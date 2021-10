Opvallend onopvallende stofzuiger van Helmond Sport koestert de nul tegen ADO Den Haag: ‘Niet verwacht’

Keepers­trio Helmond Sport compleet na aantrekken Marokkaans jeugdinter­na­ti­o­nal van FC Utrecht

6 augustus Helmond Sport had twee weken geleden nog niet één keeper vastgelegd voor het nieuwe seizoen, nu heeft de club er drie: Ahmed Azmi (18) komt op amateurbasis over van FC Utrecht, waar hij één wedstrijd voor het beloftenelftal keepte. De Marokkaans jeugdinternational was al even op proef.