Otto Versfeld heeft al een Zilveren Schoen, maar strijdt nu om een heuse FA Cup voor ‘Badly Aging Footballers’

Op Twitter is er een heuse strijd losgebarsten en stemmen dagelijks duizenden mensen op oud-voetballers, bij wie de ouderdom al op relatief jonge leeftijd intrad. Het gaat daarbij uitsluitend om spelers die in de tachtiger jaren hun hoogtepunten beleefden, de bedenker van de verkiezing spitte zijn oude Panini-albums door en stuitte daarbij onder anderen op Otto Versfeld, die in het seizoen 1982-1983 nog de Zilveren Schoen in de eredivisie op zijn naam schreef. Daarmee was hij toen de op één na beste eredivisiespeler, achter Ajax-goalie Piet Schrijvers.

Nu maakt de Eindhovenaar dus kans op een FA Cup. De opzet van de verkiezing is eenvoudig en vooral ludiek. In de eerste ronde kregen Twitteraars 128 voetballers in 64 onderlinge partijen voorgeschoteld: Versfeld won zijn duel met afstand van Paul Dyson, hij kreeg 66,8 procent van de 6.653 stemmen. In totaal werd er in de eerste 64 wedstrijden liefst 355.000 (!) gestemd. Versfeld zit nu in de tweede ronde, bij de laatste 64 spelers dus, die vanaf donderdag van start gaat. Of hij ook gaat winnen, is de vraag. Maar de voormalig doelman maakt in elk geval kans op eeuwige roem, nadat hij in 1981-1982 al eens kampioen werd in de eerste divisie met Helmond Sport.