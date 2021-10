Oud-Feyenoorder Reith scoort de mooiste cijfers bij knokkend Helmond Sport: ‘Ben er niet zo mee bezig’

Eindelijk raak voor Helmond Sport: captain Van der Meer zorgt tegen Jong PSV voor opluchting

28 augustus Helmond Sport is af van de hatelijke nul én de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Na drie nederlagen scoorde de formatie van trainer Wil Boessen vrijdagavond een voltreffer tegen Jong PSV: 1-0. Aanvoerder Robin van der Meer werd matchwinnaar in een sfeervolle Braak.