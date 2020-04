Oud-ploeggenoten over Helmond Sport-icoon Lambert Kreekels: ‘Als hij zijn dag had, was hij niet te stoppen’

Een intelligente voetballer, die ook weleens eigenwijs kon zijn. Lambert Kreekels was iemand die ondanks alles trouw bleef aan ‘zijn cluppie’ Helmond Sport. Het gemis is groot. ,,We hebben een heel mooi mens verloren.”

Tonnie Beekmans (71) herinnert zich nog goed hoe hij door Lambert Kreekels werd opgevangen toen hij zich in 1969 als broekie bij Helmond Sport meldde. De beide clubiconen bleven altijd vrienden en spraken elkaar nog zowat wekelijks. Het overlijden van Kreekels valt Beekmans dan ook rauw op zijn dak. ,,Dankzij Lambert voelde ik me snel thuis bij Helmond Sport”, zegt Beekmans, die tot 1981 liefst 381 duels voor Helmond Sport speelde.

Hij heeft het al snel over de voetballer. Kreekels was een linksbinnen, die pijlsnel was en veel voetbalverstand én -inzicht had. ,,Hij was veel beter dan de rest, ik moest het vooral van het lopen hebben. Dan zei hij: geef mij die bal maar en ga jij maar lopen”, zegt Beekmans. Hij noemt Kreekels ‘een heel lieve man’, die ook eigenwijs kon zijn. Kreekels had een beetje een haat-liefdeverhouding met de club, waar hij tussen 1967 en 1981 drie periodes speelde. Hij vertrok tussentijds naar FC Den Bosch en FC Eindhoven. ,,Hij had weleens moeilijkheden met het bestuur of een trainer. Lambert had zijn principes en kon niet tegen onrecht. Hij nam het altijd voor anderen op.”

Het Helmond Sport van de eeuw, met Lambert Kreekels (boven, tweede van rechts) en Tonnie Beekmans (onder midden).

Botsing

Gerrie van Melis (73) weet dat ook nog maar al te goed. ,,Als er problemen waren, loste hij het wel op. Daarin was Lambert een echte aanvoerder, voor het héle team. Dat werd hem door trainers en anderen in de club niet altijd in dank afgenomen”, zegt de oud-verdediger, die tussen 1969 en 1980 drie periodes met Kreekels samenspeelde. Toen de aanbieding van Helmond Sport in 1972 tegenviel, trok Kreekels naar Den Bosch. En toen de club hem in 1974 te kennen gaf dat hij in het tweede moest beginnen, nam hij zelf contact op met FC Eindhoven. ,,Het botste weleens, hij probeerde voor iedereen de problemen op te lossen. Dat hij vertrok, vonden wij toen heel jammer.”

Want welke oud-speler je ook spreekt: ze voetbalden liever mét dan tegen Kreekels. Van Melis speelde ooit tegen Kreekels, die toen bij FC Eindhoven zat, dat kon er hard aan toe gaan. ,,Lambert kon dat hebben, hij was een hele slimme voetballer. Als-ie zijn dag had, was hij niet te stoppen”, zegt Van Melis, die net als Kreekels bij Helmondia begon. Allebei werden ze prof bij Helmond Sport.

Lambert Kreekels speelde nadat hij stopte als prof bij Helmond Sport ook nog voor Stiphout Vooruit.