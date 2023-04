Oud-PSV’er Van Ooijen ging Europa in met opponent van Helmond Sport: ‘Maar goal in de Kuip hoogtepunt’

,,Een goede tijd”, zegt Van Ooijen (31) over zijn periode in Almelo. ,,Ik vind het leuk om tegen Heracles te spelen. Maar hopelijk volgend seizoen niet meer in de eerste divisie. Heracles is in alles een eredivisieclub.”

Van Ooijen, momenteel wisselspeler op De Braak, maakte de hoogtijdagen van Heracles mee. Hij speelde met de club Europees. ,,We plaatsten ons via de play-offs in mijn eerste jaar. Ik herinner me de wedstrijd in Portugal tegen FC Arouca. Samuel Armenteros zat er in mijn tijd ook al. Net als Hendrie Krüzen en Justin Hoogma. Ik heb nog weleens contact met Samuel én met Michael Brouwer, de keeper. Bij FC Emmen zijn we vrienden geworden.”

Zijn hoogtepunt bij Heracles? Daar hoeft Van Ooijen niet lang over na te denken. ,,Wat mij echt is bijgebleven: de laatste wedstrijd in 2016-2017. Mijn doelpunt tegen Feyenoord net nadat ik terug was van een meniscusblessure. De 3-1 in de kampioenswedstrijd van Feyenoord in een volle Kuip.”