Oud-speler verwacht met speciale Helmond Sport-hypotheek tienduizenden euro's op te halen

Een hypotheek die net ‘zo scherp is als Jerry Taihuttu in zijn beste jaren’ en waar Helmond Sport nog beter van wordt ook. Oud-speler Roland van de Kerkhof denkt met zijn heuse Helmond Sport-hypotheek op den duur 50.000 euro per jaar voor de club op te halen. Hoe? ,,Door mee te denken.”

In zijn uitleg over de Helmond Sport-hypotheek komt Roland van de Kerkhof met de ene na de andere kwinkslag. Zo moet Real Madrid oppassen als zijn plan écht serieuze vormen aanneemt en belooft hij potentiële klanten dat ze niet in trainingspak op de Veestraat het clublied van Helmond Sport - ‘Vur welleke club bende gai’ - hoeven te zingen. De boodschap erachter is echter bloedserieus: Van de Kerkhof verwacht binnen enkele jaren 50.000 euro per seizoen op te halen voor de club, waar hij in het seizoen 1991-1992 zelf nog even speler van het eerste was.

Quote Ik kan, mag en wil die 500 euro er niet bovenop zetten, het gaat van onze winstmarge af Roland van de Kerkhof, oud-speler Helmond Sport

Hij kwam er al snel achter dat er in een studie bedrijfseconomie meer toekomst zat. ,,Het ging dat seizoen niet zo goed, nog voor het einde ben ik eruit gestapt”, zegt Van de Kerkhof, die ‘helaas net geen Mister Helmond Sport’ is geworden. Na 21 jaar bij de Rabobank startte hij Hypothekerkhof en met dat bedrijf wil hij de club helpen. Hoe? Voor iedereen ‘met een Helmond Sport-hart’ die een hypotheek af- of oversluit maakt hij 500 euro over naar de club. En nee, dat gaat níét over de rug van de klant. ,,De tarieven staan vast, we hebben het goed laten keuren door de AFM. Ik kan, mag en wil die 500 euro er niet bovenop zetten. Het gaat van onze winstmarge af”, stelt hij.

Vertrouwen

De hypotheekspecialist rekent voor dat Helmond Sport zo'n 125 sponsors heeft. Stel dat 25 van hen niets in het plan zien, dan blijven er nog honderd over. Als van elk van die honderd sponsors jaarlijks één relatie aandraagt die een hypotheek afsluit, is die gedroomde 50.000 euro (100 x 500) al binnen. Toegegeven, het is wensdenken, maar toch: Van de Kerkhof heeft er vertrouwen in. ,,Het zal wel tijd nodig hebben. Het eerste jaar mik ik op 25 klanten, een jaar later op 50 en dan richting de 75 tot 100. Dan ben je voor de club al een aardig grote sponsor."

Nog even terug naar de voorwaarden. Want hoe wordt nu bepaald dat iemand een relatie van Helmond Sport is, of juist niet? ,,We gaan echt niet testen of er roodzwart bloed door iemands aderen stroomt, we vertrouwen erop dat mensen eerlijk zijn”, zegt Van de Kerkhof, die op zijn website wel een speciale sectie voor de Helmond Sport-hypotheek heeft gemaakt. ,,Ik ben trots op onze stad én op Helmond Sport. Financieel is het vaak lastig bij de club, dat is al jaren zo. Toen de club vroeg om mee te denken, kwam ik op dit idee. Zo kan ik écht iets bijdragen.”