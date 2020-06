Oud-voorzitter Frans Stienen: ‘Als Helmond Sport niet akkoord gaat met dit plan is het einde verhaal’

Frans Stienen is zeer kritisch op de houding van Helmond Sport in de discussie over het nieuwe stadion op De Braak. De man die in februari als voorzitter vertrok bij de voetbalclub volgt de ontwikkelingen in het dossier met verbazing. ,,Als ik over die ‘nieuwe inzichten’ van Helmond Sport lees, word ik best boos. Vanaf midden jaren ’90 zijn zeven gemeentebesturen bezig geweest met een nieuw stadion. Het ging dan nooit over prestaties of de relatie met de stad, maar geld is altijd de ellende geweest. Dankzij de investering van OMO kan het nu wél. Daar zijn we vanaf 2016 over aan het praten, iedereen heeft een veer moeten laten. En alleen Helmond Sport niet? Dan bewandel je een smal pad.”