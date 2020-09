Papa Stans waakt over jonkies Helmond Sport

Jeff Stans viel in de 91ste minuut tegen FC Volendam van de roze vaderwolk waar hij de hele week op zweefde. Nick Doodeman bleek een killer, waar Helmond Sport zelf niet dodelijk genoeg was voor doel: 0-1.

,,Als ik straks de auto instap, ga ik weer genieten van het mooie in het leven", zegt Helmond Sport-aanvoerder Jeff Stans na de onterechte nederlaag tegen FC Volendam. Zijn zoon, daar draaide de wereld van Stans vijf dagen om. Voor het eerst vader geworden en gelukkiger zal je hem na een nederlaag nooit meer meemaken. Wat voor week het voor hem was? ,,Bizar. Alleen degene die zelf vader zijn, weten hoe het voelt om zoiets mee te maken. Mijn vrouw was later uitgerekend dus het kwam heel onverwachts."

Vlak voor de derby met Eindhoven ging Stans' telefoon. Dat betekende maar een ding: snel naar het ziekenhuis. Ondertussen speelde het vaandelschip zonder kapitein 0-0 tegen Eindhoven. Vijf dagen later keerde Stans als een andere man terug op De Braak. ,,Vijf dagen zonder slaap", zegt hij lachend. ,,Het was lekker om terug te zijn, dat wel. En het is niet dat je je conditie verliest in die dagen, maar je bent wel met een hele andere mentale inspanning bezig."

Eindfase

De benen en het hoofd waren op de wedstrijddag helemaal bij de wedstrijd. Daar overzag de 30-jarige Vlaardinger vanuit zijn rol als nummer 'zes' dat er vrij veel goed ging bij zijn ploeg, maar ja, die eindfase... ,,We hebben niet hele uitgespeelde kansen gekregen, maar we hebben wel veel kansen gekregen en ik denk dat we daar uiteindelijk meer mee kunnen."

Waar Zakaria el Azzouzi in de extra tijd van de eerste helft nog een levensgrote kans liet liggen, was het in de extra van de tweede helft Nick Doodeman die met een kopbal scoorde: 0-1. Daar vervloog Helmonds hoop op drie terechte punten. Kansen moeten gemaakt worden. ,,Wij gaan onszelf nog belonen voor het harde werken en de frisheid die we laten zien." Met dezelfde woorden zou hij zijn eigen ploeg - tweedeklasser CWO uit Vlaardingen - toespreken. ,,Ik ben al sinds mijn 21ste bezig met het coachvak. Je ontwikkelt jezelf op tactisch gebied. Dat is ook mijn rol bij Helmond, om die jongens te sturen en als er iets gebeurt in de wedstrijd in overleg het tactisch om te zetten. De coach kan dat niet altijd vanaf de zijkant."

Dus gezien zijn leeftijd? ,,Ik was eigenlijk al een beetje vader, haha. Maar ik vind het echte vaderschap toch net wat mooier", zegt hij, wanneer hij richting de auto snelt. Elke minuut langer weg van zijn zoontje zijn er tien teveel.