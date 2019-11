Personele problemen voor Helmond Sport tegen Jong Ajax, Brusselers heeft ‘flinke hersenschudding’

Brusselers wist niet meer wat zijn geboortedatum was en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar kwam uit dat hij een flinke hersenschudding heeft. Dat gebeurde na een luchtduel waarin hij een duw kreeg en daarna hard op de grond viel. ,,Dat is gewoon een zware overtreding”, moppert trainer Wil Boessen. ,,De scheidsrechter (Alex Bos, red.) deed er niks aan. Niet eens een gele kaart of niks, het wordt allemaal maar geaccepteerd. En even later greep hij ook al niet in toen er duidelijk hands werd gemaakt door NEC in het strafschopgebied.”

Moeilijke wedstrijd

Met tien man verloor Helmond Sport uiteindelijk in de extra tijd van NEC door een doelpunt van Tom van de Looi. En dat terwijl de Helmonders daarvoor juist terug in de wedstrijd waren gekomen via een prachtige treffer van Sander Vereijken. ,,Echt een domper. We wisten van tevoren dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, net als tegen De Graafschap. Uiteindelijk verliezen we twee keer in de extra tijd”, baalde Boessen. Een opsteker voor de coach is dat zijn ploeg het op papier sterkere ploegen lastig kan maken. ,,Dat vertrouwen moeten we mee naar Jong Ajax nemen. Als schat ik hen nog wel iets hoger in. Het is wel een voordeel dat Ajax Champions League speelt (woensdag tegen Lille, red.), maar dan nog hebben ze genoeg goede spelers over. We moeten aan de bak.”