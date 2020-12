Piepjong Helmond Sport gaat weer eens met goed gevoel de winterstop in: ‘Een terechte uitslag’

Helmond Sport opent een eigen winkel in de binnenstad: ‘Zorgen voor reuring in de stad’

27 november Een heuse Helmond Sport-winkel in de Elzas Passage. Het is vanaf zaterdag een feit: de club opent in samenwerking met de stichting Heel Helmond Support een pop-up store in het winkelcentrum in de binnenstad. Van hoodies tot jubileumboeken, tot wedstrijdshirts en sjaals: het is straks te koop.