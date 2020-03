Poortvliet waarschuwt Helmond Sport: ‘Twee keer op rij laatste worden, is verschrikkelijk’

Jan Poortvliet (64) had toch al een verloren WK-finale in zijn rugzak zitten, toen hij in 1990 neerstreek bij VC Vlissingen. Dan zou je zeggen: die laat zich niet snel meer gek maken. Maar dat gebeurde wel toen de geboren Zeeuw twee seizoenen op rij laatste eindigde met de club die daarna uit het profvoetbal verdween. ,,Ik zat elke dag weer in de auto, ik woonde toen al in Eindhoven. Dat is geen pretje, ik moest soms onderweg ook echt even stil gaan staan om mijn hoofd leeg te schudden. Ik dacht: ik ga van mijn padje af. Als je zo vaak verliest, gaat dat in je lichaam zitten. Dat is geen prettig einde voor je carrière als voetballer”, zegt Poortvliet.