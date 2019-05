Positieve noot in rampseizoen Helmond Sport: enige jeugdelftal kampioen

Waar het eerste elftal van Helmond Sport op de laatste speeldag op de onderste plek van de Keuken Kampioen Divisie belandde, eindigde het seizoen voor het enige jeugdelftal, Onder 13, een stuk positiever. De talentjes werden zaterdag op de slotdag kampioen in de tweede divisie. ,,Als je die jongens dan zo blij ziet, dat is fantastisch.”

Helmond Sport maakte het op bezoek bij directe concurrent Achilles'29 snel af. Na een half uur was het al 0-3, het duel werd door de Helmonders uiteindelijk met 0-6 gewonnen. ,,Het was een hele happening”, vertelt hoofd jeugdopleiding Remond Strijbosch. ,,Er waren tussen de 30 en 40 mensen mee en die hadden vuurwerk bij zich. Secretaris Frans Stienen heeft de jongens in de bus nog toegesproken en nu rijden ze in Helmond rond op een platte kar met veel muziek.”

Nieuwe jeugdopleiding

Dit seizoen werd in Helmond weer gestart met een jeugdopleiding, met O13 als enige elftal. Dat was de eerste aanzet tot weer een volwaardige dagopleiding, die compleet moet zijn als sportpark De Braak omgebouwd en heringericht is met een nieuw stadion en scholen in 2022/2023. ,,Dit kampioenschap bestempelt het succes van het opstarten van een nieuwe jeugdopleiding", vertelt Strijbosch blij. ,,Dit biedt perspectief en nieuwe kansen.” Volgend seizoen zal een nieuw O13 team starten, dit kampioensteam wordt een O14 elftal. Zij zullen gaan uitkomen in een gesloten BVO-competitie.

Nieuwe plannen

Het kampioenschap kwam een dag na het presenteren van nieuwe plannen in Helmond. De club wil zich de komende jaren, richting het nieuwe stadion in 2023, veel meer gaan positioneren als een club die midden in de samenleving staat. Zo spelen ze de komende jaren niet meer met de naam van hoofdsponsor Vescom op de borst, maar met de slogan ‘Heel Helmond Sport’. Op die manier wil de club zijn eigen bijdrage leveren aan een meer ‘vitale stad en regio’. De gemeente Helmond, scholengemeenschap OMO, bewegingsaanbieder Jibb+ en het Elkerliek Ziekenhuis gaan de samenwerking met Helmond Sport aan. Die partijen betalen geen geld aan de voetbalclub, maar zij kunnen de club wel op andere manieren vooruit helpen. En vice versa, zo is de afspraak. ,,Met die plannen en dan dit kampioenschap erbij...dat is fantastisch", aldus Strijbosch. ,,Het is een nieuwe levensader.”