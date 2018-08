Pover Helmond Sport houdt stand tegen FC Dordrecht

Helmond Sport begon met vier nieuwelingen in de basis. Voor Bart Meijers, Joeri Poelmans, Tibeau Swinnen en Bodi Brusselers was het hun eerste officiële wedstrijd in Helmondse dienst, Nick de Louw en Daan Ibrahim maakten hun basisdebuut. Ook voor trainer Robby Alflen was het zijn eerste duel.

Erg mager

Helmond Sport maakte een povere indruk tegen FC Dordrecht. De defensie was goed georganiseerd, aanvallend was het wel erg mager. Het was ook lang wachten op een Helmondse doelpoging; pas in de 32ste minuut kopte Bart Meijers voor het eerst richting het Dordtse doel – zijn poging ging naast. FC Dordrecht werd al niet veel gevaarlijker voor rust, zodoende was 0-0 ook een logische ruststand.

Kunst- en vliegwerk