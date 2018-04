PSV-keeper Eloy Room heeft geduld: 'Wil uiteindelijk eerste keeper worden'

PSV had niet de beste voorbereiding op de wedstrijd tegen Roda JC, het kampioensfeest zat nog in de benen. Voor Room was het niet zijn eerste feestje, vorig seizoen won hij met Vitesse al de beker. Welke prijs mooier was? Bij Vitesse was Room basisspeler én een kind van de club, bij PSV maakte hij tegen Ajax zijn officiële debuut met een korte invalbeurt. ,,Een kampioenschap is groter, maar voor Vitesse was de beker de eerste prijs ooit. Het is allebei mooi om mee te maken", zei Room, die bij Jong PSV al wel de nodige minuten maakte.