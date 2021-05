PSV’ers, Feyenoorder en international op proef bij Helmond Sport, dat er nu wel vroeg bij wil zijn

analyse Seizoens­rap­port | Helmond Sport heeft na donkere jaren zijn ‘grauwte smoel’ weer teruggekre­gen

14 mei Niet het gedroomde linkerrijtje of een periodetitel, wel de beste klassering in vijf jaar. Toch, het allerbelangrijkste is dat Helmond Sport dit seizoen liet zien dat het weer lééft. Het is nu wel zaak om dat momentum verder te verzilveren, zeker met het oog op het nieuwe stadion op De Braak.