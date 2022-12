Puntenstraf of geldboete dreigt voor Helmond Sport: directeur Philippe van Esch ontkent

Keert Jurgen Streppel nu al terug bij Helmond Sport? Het lijkt er sterk op

Het staat in de sterren geschreven dat Jurgen Streppel ooit terugkeert bij Helmond Sport, maar dat gaat sneller gebeuren dan verwacht: de huidige trainer van Roda JC is serieus in beeld voor een rol als technische man. Helmond Sport-directeur Philippe van Esch kan er nu nog niks over kwijt.

