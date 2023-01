Rampspoed voor Helmond Sport-verdediger: einde carrière voor Daniël Breedijk

Helmond Sport neemt per direct afscheid van Daniël Breedijk (27): de verdediger moet vanwege aanhoudende blessureproblemen zelfs helemaal stoppen als profvoetballer. Dat is een hard gelag voor de geboren Rotterdammer, die op 18-jarige leeftijd al ooit doorbrak bij Sparta Rotterdam.

Breedijk kwam in de zomer over van Almere City FC, waar hij in oktober een kruisbandblessure opliep. Hij zou op De Braak het laatste deel van zijn revalidatie afronden en vervolgens zijn rentree maken. Tot drie maanden terug liep alles ook volgens schema, Breedijk trainde zelfs al met de groep mee, maar ineens was daar toch weer een nieuwe terugslag en moest de centrale verdediger wéér onder het mes. En dus kiest Breedijk ervoor te stoppen.

Het contract van de verdediger liep nog tot het einde van dit seizoen en is in ‘goed overleg’ ontbonden. Al baalt Breedijk natuurlijk wel. Hij had meer verwacht én gehoopt van zijn Helmondse periode, nu heeft hij geen minuut gemaakt voor Helmond Sport. ,,Ik had aan de Helmondse fans graag mijn kwaliteiten getoond, maar helaas is dat er niet van gekomen. Ik wens de club alle succes toe bij het maken van stappen in de juiste richting”, zegt hij.

Vervanger Breedijk

Helmond Sport trok met Mees Kreekels recent al een vervanger aan voor Breedijk; de Helmonder kwam over van Jong PSV en dus zijn de posities centraal achterin weer dubbel bezet. Kreekels is tot op heden de enige aanwinst in deze winterse transferwindow: de club gooide de laatste weken wel wat lijntjes uit, maar als er al een speler komt moet dat iemand zijn die ook volgend seizoen (en het liefst langer) zijn stempel kan drukken. Het bekende buitenkansje dus, maar zo'n speler is tot op heden niet voorbijgekomen of heeft (nog) niet toegehapt.