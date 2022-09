Realisme overheerst bij Helmond Sport richting Heracles Almelo, Belgische goaltjesdief op proef

Ge­mert-ta­lent Dylan van Diepen aanwinst nummer twaalf van Helmond Sport: transfer nu eindelijk rond

Het hing al even in de lucht, maar de overstap van Dylan van Diepen van Gemert naar Helmond Sport is nu ook kogeltje rond. De 18-jarige rappe buitenspeler gaat bij de eerstedivisionist uit zijn woonplaats tekenen tot en met de zomer van 2024.

14 juli