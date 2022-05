Rechtsback Reith zorgt in extremis voor jubel bij huldigingsduel van Helmond Sport

Het was één van de hoogtepunten van de avond. Want ook voor en na de huldiging in de rust was er spektakel op het veld. Zo viel Helmond Sport, gestoken in fraaie retroshirts met het oude clublogo, naar hartelust aan, tot genoegen van de dik 3500 toeschouwers in het SolarUnie Stadion. Alleen was er weinig te juichen voor het thuisploeg.