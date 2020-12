Remond Strijbosch speelt met Roda JC voor het eerst tégen Helmond Sport: ‘Ben nog niet klaar in Helmond’

Abu Dhabi is wel iets anders dan zijn vertrouwde Helmond, merkte Remond Strijbosch (40) in de ruim zeven maanden dat hij in de Verenigde Arabische Emiraten werkte. Hij werkte daar, net als nu bij Roda JC, als assistent-trainer van Jurgen Streppel. Strijbosch weet nog hoe Streppel de spelers van Al-Jazira op scherp wilde zetten in de rust, maar een lege kleedkamer aantrof. ,,De spelers zaten in de bidruimte, ze bidden daar vaak op een dag. Na twaalf minuten bidden, had Jurgen nog drie minuten voor zijn toespraak”, zegt Strijbosch met een grijns.