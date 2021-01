Remontada, wereldgoal en ontketende Loukili bezorgen Helmond Sport eerste zege van 2021

Politiek in Helmond lijkt eveneens opgelucht over stadion­deal: ‘Dit is gewoon goed voor de stad’

13 november HELMOND - In de Helmondse politiek is verheugd gereageerd op de poging om Helmond Sport alsnog binnenboord te krijgen voor de plannen van sportcampus De Braak. ,,Zonder de voetbalclub was dit project een aanfluiting geweest.”