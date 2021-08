Robin van der Meer staat op bij Helmond Sport: met als cadeautje een vrije dag voor de Formule 1

Helmond Sport neemt per direct afscheid van Jordy Thomassen: ‘Niet geworden wat we verwacht hadden’

17 augustus De terugkeer van Jordy Thomassen (28) bij Helmond Sport leek een droomhuwelijk te worden, maar na 1,5 jaar is de liefde bekoeld: het tot medio 2022 doorlopende contract van de spits wordt ontbonden. ,,Ik kom niet in de plannen voor, dan is het beter om uit elkaar te gaan”, zegt de spits.