Seizoensrapport: Zo kan (en gaat) het dus echt niet langer bij Helmond Sport

De camera's van RTL Nieuws snorden vrolijk, het NOS Sportjournaal maakte er minuten voor vrij en zo'n beetje alle dagbladen schreven in het begin van dit kalenderjaar over Helmond Sport. Een grijze muis? Dat zijn ze op De Braak nooit geweest, maar in dit geval was het ongewilde aandacht: de Helmonders weigerden door een tekort aan spelers af te reizen naar Emmen. Corona, blessures? Het was deels ook gewoon een gevolg van eigen beleid.