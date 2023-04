Slechts een nederlaag in acht duels voor Helmond Sport: ‘Die serie geeft het moraal van het team aan’

Slechts één nederlaag in acht wedstrijden. Het zijn geen slechte cijfers voor een laagvlieger in de eerste divisie. ,,Die serie geeft moraal aan het team”, beweert Peeters in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen MVV van vrijdagavond. ,,Ik kan de jongens ook niets verwijten. Ze doen hun uiterste best en boeken elke dag progressie. Alleen moeten ze zichzelf eens belonen met drie punten.”

De laatste zege dateert inmiddels van een maand geleden, van begin maart tegen Jong PSV (3-0). Gelijke spelen tegen Telstar (2-2), FC Dordrecht (0-0) en TOP Oss (2-2) volgden. Peeters: ,,Het gaat ook om een bal binnenkant paal erin of eruit. Die vrije trap van Mees Kreekels tegen TOP is daar het voorbeeld van. Als die bal een paar centimeter naar rechts gaat dan winnen we. Dat had ik bij 2-0 niet verwacht. Toen gaf ik weinig voor onze kansen.”

Peeters roemt dan ook de wilskracht van zijn ploeg. ,,De tweede helft in Oss was een van ons betere helften de laatste weken. Vooral aan de bal. De wedstrijd tegen MVV wordt een meetmoment, ook gezien de 4-0 nederlaag in Maastricht eerder dit seizoen. Die wedstrijd heb ik ook teruggezien, eerder al, de analyse hebben we nu vooral gebaseerd op de laatste drie duels van MVV.”

Gretig

Daar waar MVV op koers ligt voor de play-offs lijkt voor Helmond Sport de huidige vijftiende plek het hoogst haalbare in dit chaotische seizoen. Met nog zeven wedstrijden voor de boeg is de achterstand op nummer veertien Roda JC zes punten. Peeters kijkt niet naar de ranglijst. ,,Ik wil wedstrijden winnen en dat spelers individueel beter worden. Het team ontwikkelen. Dat houd ik de groep ook voor. De jongens moeten gretig zijn. En als je dat niet bent dan is er geen plek voor je in het betaald voetbal.”

Eros Maddy is gretig en stevent af op een basisplaats. De rappe vleugelspits lijkt de voorkeur te krijgen boven Peter van Ooijen. Tegen TOP kwam Maddy in de rust in het veld. Peeters: ,,Onze supporters waren al in de eerste helft aan het zingen over hem, maar hij was pas net terug van een blessure aan zijn hamstring. Er was afgesproken dat hij maximaal 45 minuten zou spelen. Deze week heeft hij alles meegetraind.”

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Van Vlerken, Kreekels, Van Den Eynden, Culhaci; Lieftink, Vankerkhoven; Van Keilegom, Kaars, Maddy; Goselink.