Sneeuw gooit voorbereiding van Helmond Sport op duel met Jong AZ enigszins in de war

Als 15-jarige een grote belofte in Noorwegen, nu dankzij data voetballer in Helmond: ‘Ik was weleens geïrri­teerd’

Hoe een Noorse voetballer, die als 15-jarige al debuteerde op het hoogste niveau van zijn land bij Helmond Sport is beland? Dat is een lang verhaal. Het had ook zomaar anders kunnen lopen voor aanvaller Hakon Lorentzen (25), die uit een goed nest komt: het talent voor sport zit in de familie.

12 december