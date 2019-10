Snepvangers (Helmond Sport) na sterke invalbeurt in de basis tegen Roda JC: ‘Daar kan ik niet omheen’

Snepvangers was niet de enige invaller die het verschil maakte tegen MVV, ook Bram Zwanen was trefzeker. Of die ook gaat spelen? Boessen wil zich nog niet teveel in de kaarten laten kijken. ,,Diego en Bram deden het goed. Het is prettig dat de invallers het verschil maakten, dat kan bepalend zijn voor een team”, weet Boessen. Bij FC Den Bosch kende hij vorig jaar ook een periode dat de invallers - onder wie huidig FC Eindhoven-spits Jort van der Sande - het verschil maakten. ,,Dat er concurrentie in een groep is, is alleen maar goed”, benadrukt Boessen.

Verzet gebroken

Helmond Sport had tegen MVV geluk dat Shermaine Martina al vroeg in de wedstrijd een onterechte rode kaart kreeg. Toch ging het tegen 10 man aanvankelijk niet van harte, net zoals het eerder dit seizoen tegen tien spelers van Almere City ook moeizaam ging (1-1). Boessen bekijkt het graag van de positieve kant: ,,Tegen MVV hebben we laten zien dat we geleerd hebben van die wedstrijd tegen Almere. Nu hebben we het verzet wél gebroken.”

Het verzet van Roda JC hoopt hij zaterdagavond vanaf 20.45 uur ook te breken. Ook al omdat het een uitduel is; Helmond Sport won al sinds maart 2018 niet meer op vreemde bodem. Wel toonde de ploeg onlangs tegen Jong FC Utrecht progressie (1-1), na de eerdere oorwassingen tegen NAC Breda en Cambuur. ,,Tegen Roda JC moeten we weer een stap verder in de goede richting zetten zetten. Een overwinning? Je speelt altijd om te winnen”, zegt Boessen, die zich niet bezig houdt met de onrust in Kerkrade. Beoogd clubeigenaar Mauricio Garcia de la Vega vertrok onlangs met een hoop tumult. ,,Daar zijn wij niet mee bezig. Jean Paul de Jong (trainer Roda JC, red.) is ervaren en weet wel hoe hij dat moet managen. Roda is ook een goede ploeg, voorin hebben ze veel kwaliteit.”

Vier blessures