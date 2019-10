Snepvangers schiet Helmond Sport met twee goals naar zege: ‘Ik had nog iets goed te maken’

Snepvangers zei het met een brede grijns op zijn gezicht. De linksbuiten begon het seizoen als basisspeler en scoorde nog in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Twee weken geleden tegen TOP Oss werd hij in de rust gewisseld en tegen Jong FC Utrecht moest hij op de bank beginnen. ,,Dat begreep ik ook wel, het was gewoon niet goed. Ik was gefrustreerd en gretig om het goed te maken, alle frustratie kwam er vanavond uit”, stelde Snepvangers.